Росія вдарила балістикою по багатоквартирному будинку в Кривому Розі: є постраждалі

Наслідки атаки РФ по Кривому Рогу 24 грудня. Фото: Дмитро Лубінець

Вдень 24 грудня російські війська вдарили по Кривому Розі на Дніпропетровщині, наразі відомо про 6 постраждалих цивільних.

Про це повідомили в Дніпропетровський ОВА та міський голова Олександр Вілкул.

«Балістика. «Високоточні» потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин», — написав мер.

Пізніше голова ОВА Сергій Лисак поінформував, що відомо про шість постраждалих, половина з яких знаходиться в лікарні.

«Жінки 69 та 72 років і 78-річний чоловік. Всі в стані середньої тяжкості. Решті поранених допомогу надали на місці», — зазначив голова регіону.

Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на трагедію та опублікував фото наслідків атаки.

«В той час як інші країни світу святкують Різдво, українці продовжують страждати від нескінченних російських атак. Терористи не розуміють людської моралі. Вони не розуміють нічого, крім сили», — написав він.

Зазначимо, що минулої доби, 23 грудня, російські війська обстріляли Миколаївську область.