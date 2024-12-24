  • вівторок

    24 грудня, 2024

  • 4.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 грудня , 2024 вівторок

  • Миколаїв • 4.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі відкрили центри для вивчення «Захисту України»

В Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України», фото: Геннадій ТрухановВ Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України», фото: Геннадій Труханов

В Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України».

Як повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, це перший подібний проєкт у країні.

Зазначається, що центри створені для підготовки старшокласників до дій у небезпечних ситуаціях, надання першої допомоги та освоєння сучасних методів захисту. 

«Це новий рівень підготовки наших старшокласників: вони вчитимуться, як діяти у небезпечних ситуаціях, надавати першу допомогу та освоювати сучасні методи захисту. Навчання проводять професійні викладачі, багато з яких мають бойовий досвід. Сьогодні, коли ми живемо поруч із країною-терористом, такі знання і навички необхідні кожному українцю», – написав Геннадій Труханов.

В Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України», фото: Геннадій ТрухановВ Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України», фото: Геннадій Труханов
В Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України», фото: Геннадій ТрухановВ Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України», фото: Геннадій Труханов
В Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України», фото: Геннадій ТрухановВ Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України», фото: Геннадій Труханов

Нагадаємо, у Миколаєві обіцяють найближчим часом відновити очне навчання у деяких школах і дитячих садочках у віддалених мікрорайонах міста. Мова йде зокрема про такі мікрорайони, як Велика Корениха, Тернівка та Матвіївка.

Останні новини про: Одещина

На Одещині прикордонники викрили українку, що намагалася потайки провезти майже 15 кг срібла
У ЗСУ заявили, що конфіскація боєприпасів заблокувала роботу підрозділу ППО на Одещині
Жителі Одещини без газу та центрального опалення платитимуть за світло удвічі менше
Реклама

Читайте також:

новини

Кібератака росіян на держреєстри: у Мін‘юсті розказали, чи можна зареєструвати шлюб в Миколаєві

Володимир Коваль
новини

В Мін‘юсті кажуть, що на відновлення реєстрів потрібно 2 тижні

Володимир Коваль
новини

Два роки як місто втратило професійний футбол: де зараз найдорожчі гравці МФК «Миколаїв»

Володимир Коваль
новини

На новорічному ярмарку в Миколаєві зібрали ₴30 тис. для військових

Катерина Середа
новини

У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Олена Козубовська

Останні новини про: Одещина

Жителі Одещини без газу та центрального опалення платитимуть за світло удвічі менше
У ЗСУ заявили, що конфіскація боєприпасів заблокувала роботу підрозділу ППО на Одещині
На Одещині прикордонники викрили українку, що намагалася потайки провезти майже 15 кг срібла

Символ волі та єдності: у Львові встановили найбільший в Україні тризуб із дідухів

На Миколаївщині не скасовуватимуть комендантську годину на Новий рік

4 години тому

У Миколаєві відреставрували старовинні санчата

Головне сьогодні