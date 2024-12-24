В Одесі відкрили центри для вивчення «Захисту України»
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- Анна Гакман
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20:50, 24 грудня, 2024
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В Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України».
Як повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, це перший подібний проєкт у країні.
Зазначається, що центри створені для підготовки старшокласників до дій у небезпечних ситуаціях, надання першої допомоги та освоєння сучасних методів захисту.
«Це новий рівень підготовки наших старшокласників: вони вчитимуться, як діяти у небезпечних ситуаціях, надавати першу допомогу та освоювати сучасні методи захисту. Навчання проводять професійні викладачі, багато з яких мають бойовий досвід. Сьогодні, коли ми живемо поруч із країною-терористом, такі знання і навички необхідні кожному українцю», – написав Геннадій Труханов.
Нагадаємо, у Миколаєві обіцяють найближчим часом відновити очне навчання у деяких школах і дитячих садочках у віддалених мікрорайонах міста. Мова йде зокрема про такі мікрорайони, як Велика Корениха, Тернівка та Матвіївка.
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