В Одесі відкрили центри для вивчення «Захисту України»

В Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України», фото: Геннадій Труханов

В Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України».

Як повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов, це перший подібний проєкт у країні.

Зазначається, що центри створені для підготовки старшокласників до дій у небезпечних ситуаціях, надання першої допомоги та освоєння сучасних методів захисту.

«Це новий рівень підготовки наших старшокласників: вони вчитимуться, як діяти у небезпечних ситуаціях, надавати першу допомогу та освоювати сучасні методи захисту. Навчання проводять професійні викладачі, багато з яких мають бойовий досвід. Сьогодні, коли ми живемо поруч із країною-терористом, такі знання і навички необхідні кожному українцю», – написав Геннадій Труханов.

В Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України», фото: Геннадій Труханов

В Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України», фото: Геннадій Труханов

В Одесі запрацювали вісім центрів для вивчення предмета «Захист України», фото: Геннадій Труханов

Нагадаємо, у Миколаєві обіцяють найближчим часом відновити очне навчання у деяких школах і дитячих садочках у віддалених мікрорайонах міста. Мова йде зокрема про такі мікрорайони, як Велика Корениха, Тернівка та Матвіївка.