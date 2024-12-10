«Найближчим часом»: мер Миколаєва анонсував запуск очного навчання у школах віддалених районів

Навчальний клас в одній зі школ Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві обіцяють найближчим часом відновити очне навчання у деяких школах і дитячих садочках у віддалених мікрорайонах міста. Мова йде зокрема про такі мікрорайони, як Велика Корениха, Тернівка та Матвіївка.

Про це Олександр Сєнкевич повідомив у коментарі «МикВісті».

Міський голова зазначив, що наразі роботи з підготовки ведуться, і частково фінансуються як з міського бюджету, так і за допомогою партнерів.

«Найближчим часом ми плануємо запустити деякі школи і садочки у віддалених районах. Роботи ведуться, це як за допомогою партнерів, так і за міський бюджет», — сказав Олександр Сєнкевич.

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При цьому він пояснив, що назвати конкретні заклади та уточнити коли саме буде відновлено навчання не може, аргументуючи це ризиками, повʼязаними з безпековою ситуацію в місті.

Укриття в школах Миколаєва

Нагадаємо, що протягом 2025-2027 років Миколаївська міська рада планує спрямувати 245 мільйонів 485 тисяч гривень на облаштування укриттів у закладах освіти.

Зазначимо, що на сьогодні у Миколаєві освітній процес охоплює 2115 учнів, які навчаються очно, 17 172 учнів за змішаною формою та 18 527 — дистанційно. Окрім цього, 372 учні здобувають освіту індивідуально.

Як раніше писали «МикВісті» в очному/змішаному форматі у Миколаєві працює 31 заклад середньої освіти. Планують працювати очно/змішано ще 11 навчальних закладів по завершенню ремонтних робіт в укриттях та будівлях.

Натомість з 73 дошкільних навчальних закладів на сьогодні у Миколаєві функціонують лише 22, в яких навчається 5046 дітей. Уже завершили роботи з ремонту укриття ще в одному дитсадку, найближчим часом він має запрацювати. Ще у 14 дитсадках тривають роботи.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада збирається спрямувати 16,2 мільярда гривень на реалізацію програми «Освіта» на 2025-2027 роки, 10,3 мільярда планують виділити з міського бюджету. Обсяг фінансування програми удвічі перевищує попередній бюджет на освіту в 2022-2024 роках, що складав 8,6 мільярда гривень.

Станом на 13 листопада у закладах середньої освіти Миколаєва відремонтували 31 найпростіше укриття. Наразі тривають ремонтні роботи ще у 13 закладах середньої освіти. Також у місті завершили ремонт ще в одному укритті гімназії в Заводському районі.