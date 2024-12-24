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РФ вдарила балістикою по багатоквартирному будинку в Кривому Розі: наразі 15 поранених

Росія вдарила балістикою по багатоквартирному будинку в Кривому Розі, фото: Дніпропетровська ОВАРосія вдарила балістикою по багатоквартирному будинку в Кривому Розі, фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 24 грудня, російські війська вдарили по Кривому Розі на Дніпропетровщині. Наразі відомо про 15 постраждалих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«15 постраждалих у Кривому Розі. Десятеро з них ушпиталили. Четверо у важкому стані. Це жінки 72, 65 та 42 років. І 78-річний чоловік. Лікарі поряд й роблять все можливе», – написав Сергій Лисак.

Удар по Кривому Розі 24 грудня

Як відомо, вдень 24 грудня, російські війська вдарили по Кривому Розі. Станом на 17:45  вже було 11 постраждалих, серед яких 16-річна дівчина. Голова ОВА Лисак повідомив, що 7 людей госпіталізовані, серед них 3 — у важкому стані. Пізніше міський голова повідомив, що з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.

Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на трагедію та опублікував фото наслідків атаки.

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