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Удари по енергетиці Харкова: значна частина міста без опалення

Російські війська зранку завдали удару по Харкову. Фото: getty imagesРосійські війська зранку завдали удару по Харкову. Фото: getty images

Російські війська зранку завдали 12 ударів по Харкову. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомили голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Без електропостачання у Харкові та частково в області наразі 500 тисяч абонентів. Також в місті є проблема з тепло та водопостачанням — близько 520 тисяч абонентів без цих послуг. Тепло відсутнє в 2677 будинках. 

«Ворог запустив по місту 12 ракет, всі вони були націлені по наших котельнях, по наших ТЕЦ, по обʼєктах електроенергетики. Паралельно з обстрілом Харкова під ударами ворога опинилася і вся енергетика країни», — зазначив мер міста Ігор Терехов.

Внаслідок удару по обʼєктах теплоенергетики – значна частина Харкова без опалення.  На теперішній час постраждали чотири людини.

Мер міста додав, що всі профільні комунальні служби працюватимуть для того, аби утримати тепло та перезапустити систему опалення. Наразі у Харкові відкриті усі пункти Незламності, які забезпечені усім необхідним.

Нагадаємо, що російська армія атакувала міста Україні на Різдво, 25 грудня, ракетами та безпілотниками. Ціллю російських ударів знову стала енергетика.

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