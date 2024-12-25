За рік на Миколаївщині сталося 282 аварії за участю пішоходів

На Миколаївщині внаслідок аварії загинув пішохід. Фото: Нацполіція в Миколаївській області

У 2024 році на дорогах Миколаївщини сталося 282 аварії за участю пішоходів. В яких загинули 29 людей, ще 276 отримали травми.

Як повідомили у відділі комунікації, поліцейські зафіксували понад тисячу порушень правил пішоходами. Зокрема, перехід дороги у невстановлених місцях та на заборонений сигнал світлофора.

Правоохоронці закликають дотримуватися правил безпеки, особливо у темний час доби, коли освітлення може бути обмеженим через періодичні відключення електроенергії.

Крім того, для підвищення видимості на дорозі рекомендується використовувати світловідбиваючі елементи на одязі або ліхтарики під час переходу проїзної частини.

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Основні заборони для пішоходів:

Не виходьте на дорогу, не впевнившись у безпеці.

Не перебігайте проїзну частину, навіть на пішохідному переході.

Не переходьте дорогу поза пішохідним переходом на багатосмугових дорогах.

Не затримуйтеся та не зупиняйтеся на проїзній частині без необхідності.

За порушення правил дорожнього руху пішоходами передбачені штрафи:

штраф у розмірі 255 гривень;

якщо ж порушили правила в стані сп’яніння, доведеться сплатити 680 гривень;

якщо ж спричинили створення аварійної обстановки — штраф 850 гривень або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Нагадаємо, що на Миколаївщині 22 грудня на трасі «Миколаїв — Очаків» поблизу повороту на Очаків водій збив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. 60-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці.