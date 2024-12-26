Росіяни поцілили дроном по ринку на Дніпропетровщині: поранені шестеро
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- Альона Коханчук
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11:26, 26 грудня, 2024
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На Дніпропетровщині російські війська вдарили дроном-камікадзе по центральному ринку Нікополя. Постраждали шестеро людей.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що рятувальники спільно з медиками оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували до лікарні.
«У Нікополі – шестеро поранених через ворожу атаку дроном-камікадзе. Всі постраждалі госпіталізовані. Жінки 39, 63 та 64 років — «важкі». Решта — в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу», — зазначив Сергій Лисак.
Нагадаємо, що у середу, 25 грудня, армія РФ обстріляла з міномету Миколаївську область.
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