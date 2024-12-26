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Минулої доби росіяни атакували Миколаївську область із мінометів

Обстріл Миколаївщини, архівне фото Обстріл Миколаївщини, архівне фото "МикВісті"

У середу, 25 грудня, армія РФ здійснила мінометний обстріл Миколаївської області.

Про це повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, вчора о 09:46 під мінометним обстрілом була акваторія Очаківської громади. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що російська армія атакувала міста Україні на Різдво, 25 грудня, ракетами та безпілотниками. Ціллю російських ударів знову стала енергетика.

Також, через масовану російську атаку по містам України, у споживачів Миколаєва та області зранку 25 грудня почали вимикати світло за графікам погодинних відключень.

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований обстріл України російськими військами 25 грудня 2024 року. Він наголосив, що Путін свідомо обрав Різдво для атаки.

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