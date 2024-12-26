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Деякі вулиці Миколаєва залишаться без водопостачання до завтра: адреси

Точка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВАТочка видачі очищеної води у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВА

Сьогодні, 26 грудня, через ремонт мереж частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без водопостачання.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

До 27 грудня 20:00 води не буде:

  • Одеське шосе 49, 52, 53, 53а;
  • Веселинівська 60, 60/1, 60/2, 60/3,  60/4.

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