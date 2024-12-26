Деякі вулиці Миколаєва залишаться без водопостачання до завтра: адреси
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- Анна Гакман
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19:36, 26 грудня, 2024
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Сьогодні, 26 грудня, через ремонт мереж частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без водопостачання.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
До 27 грудня 20:00 води не буде:
- Одеське шосе 49, 52, 53, 53а;
- Веселинівська 60, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4.
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