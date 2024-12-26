Одесити, які втратили оселі через російські обстріли, отримають допомогу на оренду тимчасового житла

Дах будинку по вулиці Вадима Благовісного, жовтень 2024 року, архівне фото «МикВісті»

Одесити, які втратили житло через російські атаки, зможуть отримати допомогу на оренду помешкання до одного року.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

«Це рішення ми ухвалили на сьогоднішньому засіданні виконкому на основі звернень постраждалих. Допомога надаватиметься на покриття витрат за оренду тимчасового житла терміном до 12 місяців», — написав Геннадій Труханов.

Він уточнив, що допомога не надається, якщо у постраждалих або зареєстрованих у пошкодженому житлі осіб є інша квартира в Одесі.

Нагадаємо, у житловому будинку по вулиці Вадима Благовісного, 82 (колишня вулиця Нікольська, — прим.) у центрі Миколаєва відремонтують покрівлю, що була пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів. На ці роботи передбачено 231,5 тисячі гривень.