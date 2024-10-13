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Мешканцям житлового будинку у центрі Миколаєва відновлять пошкоджений обстрілом дах: це коштуватиме ₴231 тис.

Дах будинку по вулиці Вадима Благовісного, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»Дах будинку по вулиці Вадима Благовісного, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

У житловому будинку по вулиці Вадима Благовісного, 82 (колишня вулиця Нікольська, – прим.) у центрі Миколаєва відремонтують покрівлю, що була пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів. На ці роботи передбачено 231,5 тисячі гривень. 

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовник цих робіт – Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Підрядник повинен буде до 1 грудня 2024 року розібрати старе покриття, встановити нове та зробити вихід на дах. 

Дах будинку по вулиці Вадима Благовісного, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»Дах будинку по вулиці Вадима Благовісного, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій, підрядника обиратимуть після 16 жовтня.

Варто зазначити, що поряд з будинком по вулиці Вадима Благовісного, 82 від початку війни ставалося декілька обстрілів. Найближчі і наймасштабніші з них – влучання ракет у розташовані поряд у будівлі готелю «Інгул» та житлового будинку за адресою Адміральська, 32. Тоді ж постраждала колишня будівля ресторану «Антрекот».

Що з відновленням будинків у Миколаєві?

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень, натомість у минулому 2023 році на це виділили 40 мільйонів гривень

Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Наприкінці року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відзвітував, що за 2023 рік було капітально відремонтовано чотири житлових багатоквартирних будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів російських військ. 

Після цього Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета. Згодом «МикВісті» показали, як триває процес його відновлення. 

А у квітні 2024 року Департамент ЖКГ оголосив ще один тендер на капітальний ремонт багатоповерхівки по вулиці Космонавтів, 132 у Миколаєві. Ще трьома будинками, які очікують на відбудову, є будинки за адресами Аляуди, 2Райдужна, 61 та Космонавтів, 142 В

Водночас міська рада підтримала спрямування коштів з бюджету Миколаєва на технічне обстеження приватних будинків, що постраждали від війни.

«МикВісті» також розібралися, чому мешканці деяких зруйнованих багатоповерхівок у Миколаєві відмовляються від демонтажу та що відбуватиметься з будинками далі у статті «Проблема відновлення будинків у Миколаєві: що змінилось за півроку?».

Редакція також дізналася, як триває процес видачі житлових сертифікатів мешканцям демонтованих будинків на Заводській 35, з якими проблемами вони зіштовхнулися та що чекає на мешканців далі. про це читайте у статті «МикВісті» «Перший демонтований дім у Миколаєві: чи отримують нове житло мешканці Заводської?».

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