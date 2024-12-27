У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за побиття знайомого

Поліція у Миколаєві затримала чоловіка за побиття знайомого. Ілюстраційне фото: Корреспондент.net

У Миколаєві поліція затримала чоловіка за підозрою нанесення тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що ввечері 25 грудня до поліції надійшло повідомлення від медпрацівників про те, що до лікарні госпіталізували 34-річного чоловіка з тяжкими травмами голови.

Поліцейські з'ясували, що 38-річний потерпілий та 34-річний чоловік перебували в одному закладі, де вживали алкогольні напої у різних компаніях. Пізніше між чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого один чоловік наніс іншому декілька ударів у голову.

«З місця події потерпілого забрала швидка. Нині чоловік перебуває у медичному закладі, його стан розцінюється, як тяжкий», — додали у повідомленні.

Слідчі затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Вознесенському районі Миколаївської області поліцейські затримали чоловіка за підозрою у нападі з ножем на свою знайому.