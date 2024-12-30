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Після двотижневих пошуків в італійських горах знайшли тіла двох зниклих альпіністів

Альпіністи Крістіана Гуальді та Луку Перацціні, які загинули у горах, фото: unn.uaАльпіністи Крістіана Гуальді та Луку Перацціні, які загинули у горах, фото: unn.ua

У горах регіону Абруццо італійські рятувальники знайшли тіла двох зниклих альпіністів, яких розшукували протягом двох тижнів.

Про це пише ANSA, йдеться про 48-річного Крістіана Гуальді та 42-річного Луку Перацціні. Вони обидва з північного муніципалітету Сантарканджело-ді-Романья.

Зазначається, що альпіністи зникли минулої неділі після того, як послизнулися під час спуску з Диреттіссіми на Корно-Гранде.

Рятувальні та поліція працювали на висоті за підтримки гелікоптера швидкої допомоги з регіону Абруццо та гелікоптера пожежної бригади.

Про виявлення тіл не повідомлялося одразу, щоб дати можливість рятувальникам поінформувати родини альпіністів. Зараз тривають операції, щоб забрати знайдені тіла з масиву Гран-Сассо.

Нагадаємо, через 100 років після фатальної спроби сходження на вершину Евересту стали доступними оцифровані копії листів британського альпініста Джорджа Малорі. Чоловік зник у 1924 році під час спроби вперше підкорити вершину Евересту.

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