Після двотижневих пошуків в італійських горах знайшли тіла двох зниклих альпіністів
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- Марія Хаміцевич
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3:04, 30 грудня, 2024
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У горах регіону Абруццо італійські рятувальники знайшли тіла двох зниклих альпіністів, яких розшукували протягом двох тижнів.
Про це пише ANSA, йдеться про 48-річного Крістіана Гуальді та 42-річного Луку Перацціні. Вони обидва з північного муніципалітету Сантарканджело-ді-Романья.
Зазначається, що альпіністи зникли минулої неділі після того, як послизнулися під час спуску з Диреттіссіми на Корно-Гранде.
Рятувальні та поліція працювали на висоті за підтримки гелікоптера швидкої допомоги з регіону Абруццо та гелікоптера пожежної бригади.
Про виявлення тіл не повідомлялося одразу, щоб дати можливість рятувальникам поінформувати родини альпіністів. Зараз тривають операції, щоб забрати знайдені тіла з масиву Гран-Сассо.
Нагадаємо, через 100 років після фатальної спроби сходження на вершину Евересту стали доступними оцифровані копії листів британського альпініста Джорджа Малорі. Чоловік зник у 1924 році під час спроби вперше підкорити вершину Евересту.