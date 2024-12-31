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В Одесі судитимуть іноземку за підозрою у продажі наркотиків

В Одесі судитимуть іноземку за підозрою у продажі наркотиків, фото: Нацполіція ОдещиниВ Одесі судитимуть іноземку за підозрою у продажі наркотиків, фото: Нацполіція Одещини

Правоохоронці затримали в Одесі жінку, яку підозрюють у продажі наркотиків. У неї вилучили майже півтори сотні згортків з метадоном. Їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це 31 грудня повідомили у Нацполіції Одеської області, 

За даними слідства, поліцейські ввечері зупинили на вулиці Івана та Юрія Лип 39-річну громадянку іншої держави, коли та розкладала «закладки».

Поліцейські вилучили у неї 136 згортків з кристалічною речовиною, а зі схованок, зроблених нею, — ще сім. Крім того, правоохоронці вилучили у жінки мобільний телефон та встановили, що наркотики вона замовила в інтернет-мережі для подальшого збуту.

Жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України — у незаконному придбанні та зберіганні з метою продажу наркотиків у великому розмірі. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Суд призначив їй тримання під вартою з правом внесення застави 242 240 гривень.

«Надалі ми встановлюватимемо канал надходження наркотику до затриманої та повне коло осіб, причетних до цього злочину», — зазначили у поліції.

В Одесі судитимуть іноземку за підозрою у продажі наркотиків, фото: Нацполіція ОдещиниВ Одесі судитимуть іноземку за підозрою у продажі наркотиків, фото: Нацполіція Одещини
В Одесі судитимуть іноземку за підозрою у продажі наркотиків, фото: Нацполіція ОдещиниВ Одесі судитимуть іноземку за підозрою у продажі наркотиків, фото: Нацполіція Одещини

Нещодавно правоохоронці також затримали в Одесі місцевого жителя, якого підозрюють у продажі наркотиків. У нього знайшли понад пів сотні пакетиків з метадоном.

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