За рік повітряні сили України збили 40 російських літаків та 6 вертольотів

Військовослужбовці 121-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ полюють на ворожі ударні дрони. Фото: Олександр Козловський

У 2024 році українські ППО знищили понад 1300 російських ракет різних типів, 40 літаків та 6 вертольотів.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

Крім того, у 2024 році над країною збили 11200 ударних безпілотників, 3200 розвідувальних дронів оперативно-тактичного рівня.

Зазначається, що Росія застосувала по об’єктах критичної інфраструктури України значно більше ракет та дронів, ніж торік. Також з’явилася велика кількість безпілотників, що імітують справжні «Шахеди».

«Таким чином ворог намагається максимально ускладнити повітряну обстановку, перевантажити нашу ППО та виснажити наших захисників неба. Крім того, ворожі літаки запустили по прифронтових територіях десятки тисяч керованих авіабомб, стираючи з лиця землі українські прифронтові міста та села», — зазначають у відомстві.

Також, РФ розширила виробництво та застосування балістичних ракет, включаючи північнокорейські KN-23.

У цьому році українська авіація здійснила понад 20 тисяч вильотів, із яких майже дев'ять тисяч — з бойовим застосуванням західної зброї.

Нагадаємо, що В МЗС закликали НАТО поставити Україні щонайменше 20 додаткових систем ППО.