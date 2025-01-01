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Протягом року на Миколаївщині оголошували повітряну тривогу понад одну тисячу разів

На Миколаївщині було 1223 повітряні тривоги, фото з сайту «Слово і Діло»На Миколаївщині було 1223 повітряні тривоги, фото з сайту «Слово і Діло»

За 2024 рік на Миколаївщині було оголошено 1223 повітряні тривоги. 

Як йдеться в статистиці Аir-alarms.in.ua, найчастіше сирени лунали ввечері.

Зазначається, що середня тривалість тривоги склала 1 годину 11 хвилин, а найтриваліша тривога зафіксована 20 серпня – вона тривала 9 годин 53 хвилини.

Крім того, найчастіше загроза ворожих ударів фіксувалася у вечірній час – між 18:00 та 00:00, піковий час тривог припадав на 22:00. 

Нагадаємо, протягом літа 2024 року повітряну тривогу на території Миколаївської області оголошували 328 разів: 126 — у червні, 115 — у липні, 87 — у серпні. 

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