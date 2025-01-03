На Миколаївщині внаслідок обстрілів пошкоджено три житлові будинки
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 03 січня, 2025
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Минулої доби, 2 січня, під російськими атаками знаходилося два райони Миколаївської області.
Про це йдеться у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що у Миколаївському районі вчора протягом дня росіяни тричі обстрілювали FPV-дронами Куцурубську громаду.
Крім цього, о 16:20 російська армія атакувала Первомайський район.
«Повітряна ціль втратила бойову здатність і впала на відкритій території, вибуховою хвилею пошкоджено три приватні будинки», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства. Олія полилася в річку Південний Буг. Станом на вечір, 2 січня, вже відкачали 42 тонни.
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