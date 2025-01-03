На Миколаївщині внаслідок обстрілів пошкоджено три житлові будинки

Обстріл Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Минулої доби, 2 січня, під російськими атаками знаходилося два райони Миколаївської області.

Про це йдеться у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що у Миколаївському районі вчора протягом дня росіяни тричі обстрілювали FPV-дронами Куцурубську громаду.

Крім цього, о 16:20 російська армія атакувала Первомайський район.

«Повітряна ціль втратила бойову здатність і впала на відкритій території, вибуховою хвилею пошкоджено три приватні будинки», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві уламки БпЛА пошкодили резервуар з рослинною олією агропромислового підприємства. Олія полилася в річку Південний Буг. Станом на вечір, 2 січня, вже відкачали 42 тонни.