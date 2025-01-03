Росіяни обстріляли Херсонщину: 10 поранених, пошкоджено будинки та інфраструктуру
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- Марія Хаміцевич
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8:50, 03 січня, 2025
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Минулої доби російські війська випустили 366 снарядів по правобережній Херсонщині, зокрема 65 із них були скинуті з дронів.
Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону «Єдині новини».
За словами керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, росіяни обстріляли 39 населених пунктів області. Серед пошкодженої інфраструктури — стільникова вежа, автопарк, три багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, автобус і автомобіль. Внаслідок обстрілів поранені 10 людей.
Нагадаємо, що 2 січня у Миколаївському районі росіяни тричі обстрілювали FPV-дронами Куцурубську громаду. А о 16:20 атакували Первомайський район. Вибуховою хвилею було пошкоджено три приватні будинки.
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