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Росіяни обстріляли Херсонщину: 10 поранених, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Минулої доби російські війська випустили 366 снарядів по правобережній Херсонщині, зокрема 65 із них були скинуті з дронів.

Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, росіяни обстріляли 39 населених пунктів області. Серед пошкодженої інфраструктури — стільникова вежа, автопарк, три багатоповерхівки, п’ять приватних будинків, автобус і автомобіль. Внаслідок обстрілів поранені 10 людей.

Наслідки обстрілу будинка культури в Михайлівці на Херсонщині 2 січня, фото: Херсонська ОВАНаслідки обстрілу будинка культури в Михайлівці на Херсонщині 2 січня, фото: Херсонська ОВА
Наслідки обстрілу будинка культури в Михайлівці на Херсонщині 2 січня, фото: Херсонська ОВАНаслідки обстрілу будинка культури в Михайлівці на Херсонщині 2 січня, фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що 2 січня у Миколаївському районі росіяни тричі обстрілювали FPV-дронами Куцурубську громаду. А о 16:20 атакували Первомайський район. Вибуховою хвилею було пошкоджено три приватні будинки.

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