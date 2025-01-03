У 2024 році через російські атаки Херсонщини постраждали 2187 цивільних
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- Світлана Іванченко
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15:04, 03 січня, 2025
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У 2024 році кількість атак на Херсонщину зросла в півтора рази порівняно з 2023 роком. За цей час 2187 мирних мешканців області загинули або отримали поранення внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону «Єдині новини».
«Новою серйозною загрозою стали атаки дронів, які росіяни почали активно застосовувати проти цивільних мешканців з серпня 2024 року. За 5 місяців — майже 12 тисяч атак БпЛА, які обірвали життя 54 людей, ще 609, серед яких 8 дітей, — поранені», — розповів він.
Нагадаємо, що тільки минулої доби російські війська випустили 366 снарядів по правобережній Херсонщині, зокрема 65 із них були скинуті з дронів.
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