Росіяни з дрону нанесли удар по Херсонщині: постраждав чоловік
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- Володимир Коваль
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17:25, 04 січня, 2025
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Сьогодні, 4 січня, внаслідок атаки російського дрону зазнав травм житель Херсонщини.
Про це повідомляють у Херсонській обласній військовій адміністрації (ОВА).
Зазначається, що 68-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, уламкове поранення тулуба та ніг.
Потерпілого шпиталізували для надання медичної допомоги.
Нагадаємо, у Херсонській області поблизу водойми між Білозеркою та Приозерним 42-річний місцевий житель підірвався на міні.
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