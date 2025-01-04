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Росіяни з дрону нанесли удар по Херсонщині: постраждав чоловік

Наслідки обстрілу Херсона, Архівне фото: Суспільне ХерсонНаслідки обстрілу Херсона, Архівне фото: Суспільне Херсон

Сьогодні, 4 січня, внаслідок атаки російського дрону зазнав травм житель Херсонщини.

Про це повідомляють у Херсонській обласній військовій адміністрації (ОВА). 

Зазначається, що 68-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, уламкове поранення тулуба та ніг. 

Потерпілого шпиталізували для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, у Херсонській області поблизу водойми між Білозеркою та Приозерним 42-річний місцевий житель підірвався на міні.

 

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