Росіяни з дрону нанесли удар по Херсонщині: постраждав чоловік

Наслідки обстрілу Херсона, Архівне фото: Суспільне Херсон

Сьогодні, 4 січня, внаслідок атаки російського дрону зазнав травм житель Херсонщини.

Про це повідомляють у Херсонській обласній військовій адміністрації (ОВА).

Зазначається, що 68-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, уламкове поранення тулуба та ніг.

Потерпілого шпиталізували для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, у Херсонській області поблизу водойми між Білозеркою та Приозерним 42-річний місцевий житель підірвався на міні.