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На Миколаївщині розширюватимуть базові послуги для підтримки ветеранів, – Кім

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час пресконференції, 30 грудня 2024 року, фото: «МикВісті»Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час пресконференції, 30 грудня 2024 року, фото: «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що цьогоріч в області планують розширювати базові послуги для підтримки ветеранів.

Про це він повідомив під час пресконференції 30 грудня, пишуть «МикВісті».

Зокрема, Віталій Кім прокоментував підготовку до створення нових програм підтримки ветеранів, які потребують фінансової чи психологічної допомоги.

«Якраз до цього ми готуємося, розуміючи, що потім буде пізно готуватися. Одна зі зустрічей була в Німеччині з однією компанією, яка займається протезуванням, і одним з питань було навчання ветеранів, допомога ветеранів. Ми створили хаб вже для цього, набираємо людей (на роботу, – прим.)».

Віталій Кім також зазначив, що вони планують розширяти послуги для підтримки та допомоги ветеранам:

«Зараз ветеранів мало, тому що вони ще там воюють. Але ми нарощуємо базову допомогу. Саме для цього ми вже майже 4 місяці займаємося, готуємося до повернення наших хлопців. Додатково добираємо людей, щоб бути готовими. У нас вже працює гаряча лінія, де 5 дівчат працюють з 8:00 до 17:00. На майбутнє лінія буде працювати цілодобово».

Підтримка ветеранів 

Нагадаємо, у 2024 році Миколаївська область отримала з державного бюджету понад 176 мільйонів гривень на закупівлю житла для ветеранів. Даний проєкт є частиною стратегії «Політика героїв», ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським. 

Також зазначимо, що в Україні запрацювала телефонна «Єдина ветеранська лінія», яка надаватиме підтримку військовим та їхнім родинам. За телефоном 0 800 505 217 фахівці надають консультації з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їхніх сімей, а також родинам полеглих воїнів. Працює «Єдина ветеранська лінія» щодня з 08:00 до 20:00

Крім того, у Миколаєві на базі Центру надання адміністративних послуг створено «Ветеранський хаб», який надає послуги людям, які брали участь у бойових діях. 

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