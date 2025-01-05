На Миколаївщині рівень злочинність знизився на 5%, – ОВА

Система відеонагляду «Безпечне місто», яка працює у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Рівень злочинності на Миколаївщині знизився на 5%, завдяки розширенню системи відеоспостереження в рамках проєкту «Безпечне місто».

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час пресконференції 30 грудня, пишуть «МикВісті».

«Ситуаційний центр наразі працює в тестовому режимі та поки що без фінансування, оскільки це не було пріоритетом. Проте в рамках проєкту «Безпечне місто» ми разом з іншими громадами придбали додаткові камери, дофінансували наявну інфраструктуру, і це вже дає результати. Рівень злочинності зменшився, а показники розкриття злочинів покращилися. Потенціал проєкту очевидний. Навіть зниження рівня злочинності на 3-5% – це значний показник», – повідомив Віталій Кім.

Як працює «Безпечне місто» у Миколаєві?

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Щоб здійснити підключення, необхідно подати заявку, заповнивши форму, яку можна роздрукувати та подати до канцелярії міської ради (вул. Адміральська, 20, 1 поверх) або надіслати на електронну адресу: kancel@mkrada.gov.ua.

На початку 2024 року у поліції Миколаєва повідомили, що кількість камер відеоспостереження на вулицях міста є недостатньою. Наразі на півмільйонне місто встановлено всього 230 камер відеонагляду. Водночас на розвиток системи відеоспостереження в рамках програми «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2025 році планують спрямувати 49 мільйонів гривень.

Зазначалось, що до кінця 2024 року частину камер відеоспостереження за програмою «Безпечне місто» збираються обладнати резервним живленням. Це дозволить їм працювати навіть під час відключень електроенергії.

Загалом реалізація проєкту «Безпечне місто» розпочалася у 2020 році та має завершитись у 2025 році. Впродовж 2023-2025 років планується побудувати чотири черги системи відеонагляду та облаштувати 270 ділянок у різних районах міста:

І черга — Центральна частина міста. Там облаштують 88 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 86 камер фіксації автомобільних номерів та 52 оглядових камер;

ІІ черга будівництва — Херсонське шосе/Соляні. Це також 88 ділянок, на яких буде встановлено 91 камер фіксації державних номерних знаків та 38 оглядових камер;

ІІІ черга будівництва — Погранична/проспект Богоявленський, що включатиме 54 ділянки відеонагляду з 97 камерами фіксації державних номерних знаків;

ІV черга — Старий центр/Космонавтів: 40 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 93 камери фіксації державних номерних знаків та 5 оглядових камер.

Програма «Безпечне місто» забезпечує цілодобове відображення оперативної ситуації в реальному часі. Відеокамери забезпечують відеоспостереження та розпізнавання передніх номерів, марок та моделей транспортних засобів для максимальної ефективності безпеки на автомобільних розв’язках.

У 2023 році планували завершити першу чергу впровадження системи «Безпечне місто», на вулицях двох районів з’явиться додатково близько 150 камер.