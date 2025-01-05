  • неділя

    5 січня, 2025

  • 0.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 січня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 0.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині рівень злочинність знизився на 5%, – ОВА

Система відеонагляду «Безпечне місто», яка працює у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»Система відеонагляду «Безпечне місто», яка працює у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Рівень злочинності на Миколаївщині знизився на 5%, завдяки розширенню системи відеоспостереження в рамках проєкту «Безпечне місто».

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час пресконференції 30 грудня, пишуть «МикВісті».

«Ситуаційний центр наразі працює в тестовому режимі та поки що без фінансування, оскільки це не було пріоритетом. Проте в рамках проєкту «Безпечне місто» ми разом з іншими громадами придбали додаткові камери, дофінансували наявну інфраструктуру, і це вже дає результати. Рівень злочинності зменшився, а показники розкриття злочинів покращилися. Потенціал проєкту очевидний. Навіть зниження рівня злочинності на 3-5% – це значний показник», – повідомив Віталій Кім.

Як працює «Безпечне місто» у Миколаєві? 

Щоб здійснити підключення, необхідно подати заявку, заповнивши форму, яку можна роздрукувати та подати до канцелярії міської ради (вул. Адміральська, 20, 1 поверх) або надіслати на електронну адресу: kancel@mkrada.gov.ua.

На початку 2024 року у поліції Миколаєва повідомили, що кількість камер відеоспостереження на вулицях міста є недостатньою. Наразі на півмільйонне місто встановлено всього 230 камер відеонагляду. Водночас на розвиток системи відеоспостереження в рамках програми «Безпечне місто» з бюджету Миколаєва у 2025 році планують спрямувати 49 мільйонів гривень.

Зазначалось, що до кінця 2024 року частину камер відеоспостереження за програмою «Безпечне місто» збираються обладнати резервним живленням. Це дозволить їм працювати навіть під час відключень електроенергії.

Загалом реалізація проєкту «Безпечне місто» розпочалася у 2020 році та має завершитись у 2025 році. Впродовж 2023-2025 років планується побудувати чотири черги системи відеонагляду та облаштувати 270 ділянок у різних районах міста:

  • І черга — Центральна частина міста. Там облаштують 88 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 86 камер фіксації автомобільних номерів та 52 оглядових камер;
  • ІІ черга будівництва — Херсонське шосе/Соляні. Це також 88 ділянок, на яких буде встановлено 91 камер фіксації державних номерних знаків та 38 оглядових камер;
  • ІІІ черга будівництва — Погранична/проспект Богоявленський, що включатиме 54 ділянки відеонагляду з 97 камерами фіксації державних номерних знаків;
  • ІV черга — Старий центр/Космонавтів: 40 ділянок відеонагляду, на яких буде встановлено 93 камери фіксації державних номерних знаків та 5 оглядових камер.

Програма «Безпечне місто» забезпечує цілодобове відображення оперативної ситуації в реальному часі. Відеокамери забезпечують відеоспостереження та розпізнавання передніх номерів, марок та моделей транспортних засобів для максимальної ефективності безпеки на автомобільних розв’язках.

У 2023 році планували завершити першу чергу впровадження системи «Безпечне місто», на вулицях двох районів з’явиться додатково близько 150 камер. 

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині затримали чоловіка, якого підозрюють в закликах до держперевороту
У 2025 році на Миколаївщині податківці перевірять 61 компанію
«Не на часі»: Кім пояснив, чому призупинили будівництво дороги в обʼїзд Миколаєва
Реклама

Читайте також:

новини

«Військовий туризм»: Кім анонсував запуск нових маршрутів на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

В ОВА шукають ще одного партнера, що допоможе реалізовувати проєкти на Миколаївщині: «Першочергово це Америка»

Юлія Бойченко
новини

64% школярів навчаються очно або змішано у Миколаївській області — Кім хоче збільшити цей показник

Юлія Бойченко
новини

Кім про план відновлення економіки на Миколаївщині після війни: «Створимо 60 великих підприємств»

Юлія Бойченко
новини

Мир не може настати за принципом «почнімо з чистого аркуша». Зеленський привітав українців з 2025 роком

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Миколаївщина

«Не на часі»: Кім пояснив, чому призупинили будівництво дороги в обʼїзд Миколаєва
У 2025 році на Миколаївщині податківці перевірять 61 компанію
На Миколаївщині затримали чоловіка, якого підозрюють в закликах до держперевороту

«Не на часі»: Кім пояснив, чому призупинили будівництво дороги в обʼїзд Миколаєва

Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

У Миколаєві через необережне куріння в квартирі сталася пожежа

Війська РФ вчергове обстріляли Миколаївщину дронами та артилерією