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На Херсонщині продовжує функціонувати мобільний аптечний пункт: розклад

На Херсонщині функціонує мобільний аптечний пункт, фото: Херсонська ОВАНа Херсонщині функціонує мобільний аптечний пункт, фото: Херсонська ОВА

У Бериславському районі Херсонщини продовжує функціонувати мобільний аптечний пункт, який забезпечує мешканців віддалених громад медикаментами та іншими фармацевтичними послугами.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації. 

Розклад роботи пересувної аптеки на наступний тиждень:

6 січня:

  • Благодатівка Калинівської громади — 09.00-10.00;
  • Краснолюбецьк Калинівської громади — 10.30-11.30;
  • Новополтавка Калинівської громади — 12.00-13.00;
  • Бобровий Кут Калинівської громади — 13.30-14.30.

7 січня:

  • Новопетрівка Високопільської громади — 09.00-10.00;
  • Ольгине Високопільської громади — 10.30-11.30;
  • Нововознесенське Високопільської громади — 12.00-13.00;
  • Новомиколаївка Високопільської громади — 13.30-14.30.

8 січня:

  • Брускинське Великоолександрівської громади — 08.30-09.30;
  • Іщенка Великоолександрівської громади — 10.00-11.00;
  • Чкалове Великоолександрівської громади — 11.30-12.30;
  • Нова Кубань Борозенської громади — 13.30-14.30;
  • Чарівне Борозенської громади — 15.00-16.00.

9 січня

  • Нова Шестірня Кочубеївської громади — 09.00-10.00;
  • Микільське Кочубеївської громади — 10.30-11.30;
  • Світлівка Кочубеївської громади — 12.00-13.00;
  • Пригір’я Кочубеївської громади — 13.30-14.30;
  • Заградівка Кочубеївської громади — 15.50-16.50.

10 січня:

  • Розівка Кочубеївської громади — 09.30-10.30;
  • Кам’янка Кочубеївської громади — 11.00-12.00;
  • Свободне Кочубеївської громади — 12.30-13.30;
  • Краснівка Кочубеївської громади — 14.00-15.00.

«Звертаємо увагу, що маршрут може змінюватись залежно від безпекової ситуації в громадах», — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, російські війська здійснили обстріли Херсона з використанням безпілотних літальних апаратів. 

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