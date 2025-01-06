На Миколаївщині збили дві керовані ракети Х-59

Х-59М. Фото: Militarnyi

Сили ППО у ніч на 6 січня збили дві російські керовані авіаракети Х-59 над Миколаївщиною.

Про це повідомили у Повітряних силах та у Повітряному командуванні «Південь».

Зазначається, що росіяни атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії.

Крім того, на південному напрямку знищено шість ворожих розвідувальних безпілотників, з яких чотири «ZALA» та по одному «Supercam» і «Орлан», а також 10 ударних дронів «Ланцет».

«Станом на 09.00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано», — додали у повітряних силах.

Нагадаємо, що 4 січня та вранці 5 січня російські війська також обстрілювали Куцурубську громаду дронами FPV та артилерією.