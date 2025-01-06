Військові РФ розстріляли трьох українських полонених, — Лубінець

Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених. Фото: Кореспондент

У Донецькій області, 3 січня, російські військові, ймовірно, розстріляли трьох українських військовополонених.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, інцидент стався неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області.

«Російські окупанти вчинили жахливий злочин — ймовірно розстріляли трьох українських військовополонених. Вони зв'язали їм руки та розстріляли в потилицю», — пише омбудсман.

Він додав, що згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені під особливим захистом, і жодна країна не має права їх катувати, знущатися чи позбавляти життя. Однак Росія демонструє нехтування міжнародними нормами.

«Я, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вкотре негайно звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Об’єднаних Націй. Ці організації мають засудити цей злочин і здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів», — написав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, у грудні російські військові розстріляли пʼятьох полонених захисників України.