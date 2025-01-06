Військові РФ розстріляли трьох українських полонених, — Лубінець
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- Даріна Мельничук
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22:45, 06 січня, 2025
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У Донецькій області, 3 січня, російські військові, ймовірно, розстріляли трьох українських військовополонених.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, інцидент стався неподалік населеного пункту Нескучне Волноваського району Донецької області.
«Російські окупанти вчинили жахливий злочин — ймовірно розстріляли трьох українських військовополонених. Вони зв'язали їм руки та розстріляли в потилицю», — пише омбудсман.
Він додав, що згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені під особливим захистом, і жодна країна не має права їх катувати, знущатися чи позбавляти життя. Однак Росія демонструє нехтування міжнародними нормами.
«Я, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вкотре негайно звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Об’єднаних Націй. Ці організації мають засудити цей злочин і здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів», — написав Дмитро Лубінець.
Нагадаємо, у грудні російські військові розстріляли пʼятьох полонених захисників України.
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