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Вимагав бойові у підлеглих: командира військової частини в Одесі підозрюють у хабарництві

Затримали командира військової частини в Одесі. Фото: НацполіціяЗатримали командира військової частини в Одесі. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали 31-річного командира військової частини. Його підозрюють у вимаганні та отриманні понад 400 тисяч гривень від своїх підлеглих із їхніх бойових виплат. 

Про це повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону та поліції Одещини.

За даними слідства, підозрюваний організував щомісячний збір у розмірі 30% від додаткових виплат за виконання бойових завдань, нібито для потреб військової частини, ремонту техніки та інших витрат. Тих, хто не погоджувався з такими «умовами», командир погрожував відправити до частин, які беруть участь у бойових діях.

Затримали командира військової частини в Одесі. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіонуЗатримали командира військової частини в Одесі. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону
Затримали командира військової частини в Одесі. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіонуЗатримали командира військової частини в Одесі. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону

Правоохоронці задокументували, що з червня по грудень 2024 року підозрюваний отримав понад 400 тисяч гривень. 2 січня цього року після отримання чергового «траншу» в 41 тисячу гривень його затримали.

Наразі командиру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу 363 тисяч гривень.

Також правоохоронці перевіряють факти безпідставного включення військовослужбовців до бойових розпоряджень аби штучно збільшити їхні виплати.

Затримали командира військової частини в Одесі. Фото: НацполіціяЗатримали командира військової частини в Одесі. Фото: Нацполіція
Затримали командира військової частини в Одесі. Фото: НацполіціяЗатримали командира військової частини в Одесі. Фото: Нацполіція

Раніше, в Одесі затримали псевдоспівробітників ТЦК та поліції, які вимагали гроші за «захист від мобілізації».

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