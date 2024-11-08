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В Одесі затримали псевдоспівробітників ТЦК та поліції, які вимагали гроші за «захист від мобілізації»

В Одесі затримали псевдоспівробітників ТЦК та поліції, які вимагали гроші у чоловіків призовного віку. Фото: Офіс ГенпрокурораВ Одесі затримали псевдоспівробітників ТЦК та поліції, які вимагали гроші у чоловіків призовного віку. Фото: Офіс Генпрокурора

Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру чотирьом учасникам злочинного угруповання. Підозрювані, під виглядом співробітників поліції та ТЦК, вимагали гроші у чоловіків призовного віку за «захист від мобілізації». 

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. 

«Підозрювані вистежували чоловіків призовного віку та, представляючись співробітниками поліції і ТЦК та СП, під приводом перевірки документів вимагали пред'являти військові посвідчення. У разі відмови, вони залякували примусовою доставкою до ТЦК та вимагали гроші для вирішення цього питання», — говорить в повідомлені. 

Слідчі встановили, що в одному з випадків підозрювані отримали від потерпілого 38 тисяч гривень, в іншому — майже 39 тисяч гривень. Після отримання грошей вони «заспокоювали» потерпілих, запевняючи, що їхні дані будуть внесені до бази «Оберіг», що нібито гарантує їм відсутність проблем із мобілізацією.

Зазначається, що до складу угруповання входили особи з кримінальним минулим, і експравоохоронець, який також мав проблеми із законом.

Підозрюваних затримали під час отримання чергового «викупу» в розмірі чотири тисячі гривень та три тисячі доларів. Під час обшуків вилучили гроші, зброю та формений військовий одяг. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Шахраї у формі: злочинна група в Одесі вимагала гроші за «захист від мобілізації». Фото: Офіс ГенпрокурораШахраї у формі: злочинна група в Одесі вимагала гроші за «захист від мобілізації». Фото: Офіс Генпрокурора
Шахраї у формі: злочинна група в Одесі вимагала гроші за «захист від мобілізації». Фото: Офіс ГенпрокурораШахраї у формі: злочинна група в Одесі вимагала гроші за «захист від мобілізації». Фото: Офіс Генпрокурора
Шахраї у формі: злочинна група в Одесі вимагала гроші за «захист від мобілізації». Фото: Офіс ГенпрокурораШахраї у формі: злочинна група в Одесі вимагала гроші за «захист від мобілізації». Фото: Офіс Генпрокурора
Шахраї у формі: злочинна група в Одесі вимагала гроші за «захист від мобілізації». Фото: Офіс ГенпрокурораШахраї у формі: злочинна група в Одесі вимагала гроші за «захист від мобілізації». Фото: Офіс Генпрокурора
Шахраї у формі: злочинна група в Одесі вимагала гроші за «захист від мобілізації». Фото: Офіс ГенпрокурораШахраї у формі: злочинна група в Одесі вимагала гроші за «захист від мобілізації». Фото: Офіс Генпрокурора
Шахраї у формі: злочинна група в Одесі вимагала гроші за «захист від мобілізації». Фото: Офіс ГенпрокурораШахраї у формі: злочинна група в Одесі вимагала гроші за «захист від мобілізації». Фото: Офіс Генпрокурора
Шахраї у формі: злочинна група в Одесі вимагала гроші за «захист від мобілізації». Фото: Офіс ГенпрокурораШахраї у формі: злочинна група в Одесі вимагала гроші за «захист від мобілізації». Фото: Офіс Генпрокурора
Шахраї у формі: злочинна група в Одесі вимагала гроші за «захист від мобілізації». Фото: Офіс ГенпрокурораШахраї у формі: злочинна група в Одесі вимагала гроші за «захист від мобілізації». Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, що на Закарпатті викрили ще дві схеми ухилення від мобілізації чоловік призового віку. У вимаганні хабарів підозрюють керівника районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки й заступника командира бригади Територіальної оборони.

Нагадаємо, правоохоронці викрили співробітника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) міста Одеси, якого підозрюють у внесенні неправдивої інформації у систему «Оберіг» про непридатність до військової служби.

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