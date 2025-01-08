На Миколаївщині сьогодні прогнозують теплу та туманну погоду
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- Анна Гакман
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3:10, 08 січня, 2025
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У середу, 8 січня, на Миколаївщині очікується тепла погода з мінливою хмарністю та без істотних опадів.
Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, уночі та вранці місцями можливий туман.
Температура повітря в області становитиме вночі від +3° до +8°, а вдень підніметься від +9 до +14°. У Миколаєві вночі очікується +5° до +7°, вдень — +10° до +12°. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 м/с.
Основні правила безпеки на дорозі
Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.
Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:
- Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.
- Уникайте різких маневрів і гальмувань.
- Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.
- У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.
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