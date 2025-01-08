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    Миколаїв

  • 8 січня , 2025 середа

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На Миколаївщині сьогодні прогнозують теплу та туманну погоду

Миколаїв напередодні нового року, ковзанка у дитячому містечку «Казка». Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, ковзанка у дитячому містечку «Казка». Фото «МикВісті»

У середу, 8 січня, на Миколаївщині очікується тепла погода з мінливою хмарністю та без істотних опадів.

Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, уночі та вранці місцями можливий туман.

Температура повітря в області становитиме вночі від +3° до +8°, а вдень підніметься від +9 до +14°. У Миколаєві вночі очікується +5° до +7°, вдень — +10° до +12°. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 9-14 м/с.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

  • Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.
  • Уникайте різких маневрів і гальмувань.
  • Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.
  • У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

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