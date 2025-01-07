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На Одещині підозрюють двох неповнолітніх у підпалі будинку

В Одеській області правоохоронці підозрюють у підпалі оселі двох неповнолітніх дівчат. Їм загрожує до 10 років увʼязнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що інцидент трапився на початку січня в Березівській громаді. Дівчата 15 та 16 років облили легкозаймистою рідиною тканинний килимок та дерев’яні вхідні двері літньої кухні, підпалили їх та втекли. 

За даним правоохоронців, внаслідок пожежі ніхто не постраждав, а займання виявив та загасив господар будинку разом із товаришами.

«Подружки в одному із месенджерів знайшли повідомлення щодо «легкого заробітку»: невідома особа запропонувала їм за гонорар підпалити чужу оселю. Отримавши від куратора адресу, вони придбали пляшки з розпалювачем і виконали «завдання», результат якого транслювали в онлайн режимі замовнику», — йдеться у повідомленні.

На Одещині викрили двох неповнолітніх у підпалі оселі. Фото: НацполіціяНа Одещині викрили двох неповнолітніх у підпалі оселі. Фото: Нацполіція
На Одещині викрили двох неповнолітніх у підпалі оселі. Фото: НацполіціяНа Одещині викрили двох неповнолітніх у підпалі оселі. Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали дівчат у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу за попередньою змовою групою осіб, що передбачає з частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Подружкам загрожує позбавленням волі до 10 років. 

Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у підпалі будівлі суду. Він виконував «замовлення від куратора», і тепер йому загрожує до 10 років тюрми.

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