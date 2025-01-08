За добу на Херсонщині через російські обстріли загинули двоє людей, ще дев'ятеро поранені

Обстріл Херсонщини, фото: Поліція Херсонської області

Росіяни минулої доби завдали ударів по 37 населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого двоє людей загинули, ще дев'ятеро дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російських ударів зазнали житлові квартали населених пунктів області та критична інфраструктура.

Росіяни пошкодили, три багатоповерхових і п'ять приватних будинків, понівечили газопровід, сарай, гараж, автобус, комунальний і приватний транспорт.

Також 7 січня російська армія з артилерії та FPV-дрона обстріляла Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.