Перед судом постане фельдшер, якого підозрюють у коригуванні ударів по Одещині

Затримання фельдшера з Одещини, серпень 2024 року. Фото: СБУ

Перед судом постане 39-річний фельдшер з Одещини, якого підозрюють у коригуванні ударів РФ по одному з портових міст регіону. За звинуваченням у державній зраді йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У СБУ повідомили, що слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Скриншоти з телефону підозрюваного. Фото: СБУ Скриншоти з телефону підозрюваного. Фото: СБУ

За матеріалами справи, фельдшер місцевої станції екстреної медичної допомоги був завербований співробітником ФСБ РФ. Під час виконання завдань він передавав координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби України. А також, локації вогневих позицій ППО, які захищають повітряний простір Одещини.

В ході розслідування встановили, що фельдшер збирав розвіддані під час виїздів на виклики швидкої по прибережній території. Потім відображав отриману інформацію на гугл-карті та надсилав скриншоти своєму куратору.

Скриншоти з телефону підозрюваного. Фото: СБУ Скриншоти з телефону підозрюваного. Фото: СБУ

Нагадаємо, що у серпні 2024 року співробітники СБУ задокументували його дії та затримали.