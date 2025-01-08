  • середа

    8 січня, 2025

  • 9.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 8 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • 9.4° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У 2024 році 120 посадовців отримали підозру у незаконному переправленні військовозобов’язаних через кордон

Затримання правоохоронців, яких підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через кордон. Архівне фото: ДБРЗатримання правоохоронців, яких підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через кордон. Архівне фото: ДБР

У 2024 році 120 посадовців отримали підозру у організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Серед фігурантів: працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, у 2024 році розслідували 287 кримінальних проваджень щодо таких фактів. До суду скерували 61 обвинувальний акт. 

Сума задокументованих хабарів склала 11,4 мільйонів гривень. Крім того, майно фігурантів заарештували на загальну суму майже 11 мільйонів гривень.

Схеми переправлення включали підроблені медичні діагнози для «клієнтів», оформлення їх як волонтерів або водіїв гуманітарних вантажів, а також фіктивне зняття з військового обліку через відкриття кримінальних проваджень.

Крім того, були поширені схеми переведення чоловіків через кордон поза пунктами пропуску або за допомогою фіктивних шлюбів з особами з інвалідністю.

Нагадаємо, що правоохоронці разом із прикордонниками затримали підозрюваного в організації схеми нелегальної переправи чоловіків до Румунії. Під час обшуку в нього вилучили арсенал зброї, вибухівки, підроблені документи.

Останні новини про: ДБР

У ЗСУ заявили, що конфіскація боєприпасів заблокувала роботу підрозділу ППО на Одещині
Директора криворізького підприємства підозрюють у поставці неякісних спальників для армії на ₴30 млн
Посадовці нацпарку на Миколаївщині відбирали премії у підлеглих, — ДБР
Реклама

Читайте також:

новини

«Це для здоров’я дерев і безпеки містян», — директор «Миколаївських парків» відповів на критику щодо дій комунальників

Аліса Мелік-Адамян
новини

Жовтневе водосховище планують відновити після будівництва водогону у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Директор КП «Парки» Чучмай заявив, що не піде з Соборної, поки не обріже «свої» дерева

Аліса Мелік-Адамян
новини

Директор «Миколаївських парків» стверджує, що обрізка дерев на Соборній — законна: «Є рішення виконкому»

Аліна Квітко
новини

Екоінспекція припинила роботи КП «Миколаївські парки» з обрізки платанів на Соборній

Аліна Квітко

Останні новини про: ДБР

Посадовці нацпарку на Миколаївщині відбирали премії у підлеглих, — ДБР
Директора криворізького підприємства підозрюють у поставці неякісних спальників для армії на ₴30 млн
У ЗСУ заявили, що конфіскація боєприпасів заблокувала роботу підрозділу ППО на Одещині

У Миколаєві зареєстрували новий температурний рекорд: минулий був 50 років тому

Директор КП «Парки» Чучмай заявив, що не піде з Соборної, поки не обріже «свої» дерева

2 години тому

У Миколаєві поновили обрізку дерев на Соборній: поліція та екоінспекція вже прибули на місце

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні