У 2024 році 120 посадовців отримали підозру у незаконному переправленні військовозобов’язаних через кордон

Затримання правоохоронців, яких підозрюють у незаконному переправленні чоловіків через кордон. Архівне фото: ДБР

У 2024 році 120 посадовців отримали підозру у організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Серед фігурантів: працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, у 2024 році розслідували 287 кримінальних проваджень щодо таких фактів. До суду скерували 61 обвинувальний акт.

Сума задокументованих хабарів склала 11,4 мільйонів гривень. Крім того, майно фігурантів заарештували на загальну суму майже 11 мільйонів гривень.

Схеми переправлення включали підроблені медичні діагнози для «клієнтів», оформлення їх як волонтерів або водіїв гуманітарних вантажів, а також фіктивне зняття з військового обліку через відкриття кримінальних проваджень.

Крім того, були поширені схеми переведення чоловіків через кордон поза пунктами пропуску або за допомогою фіктивних шлюбів з особами з інвалідністю.

Нагадаємо, що правоохоронці разом із прикордонниками затримали підозрюваного в організації схеми нелегальної переправи чоловіків до Румунії. Під час обшуку в нього вилучили арсенал зброї, вибухівки, підроблені документи.