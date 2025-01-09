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Росіяни обстріляли 40 населених пунктів Херсонщини: є загиблі та поранені

Обстріл Херсона. Ілюстративне фото: СуспільнеОбстріл Херсона. Ілюстративне фото: Суспільне

Російські війська минулої доби, 8 січня, завдали ударів по 40 населених пунктах Херсонської області, четверо людей загинули, ще 10 зазнали поранень.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пошкоджені дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки, сарай, сільгосптехніка та автомобілі.

Згодом він написав про загибель жителя Берислава. За його словами, ввечері росіяни скинули вибухівку з дрона. Внаслідок чого загинув 27-річний чоловік.

Також 8 січня російська армія обстрілювала з артилерії Куцурубську громаду Миколаївщини. Внаслідок чого в селі Дмитрівка пошкоджені два будинки та три сараї. Крім цього, в результаті обстрілу пошкоджено лінію електропередач.

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