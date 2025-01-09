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Авіаудар по Херсону: російські війська скинули бомби по житловому кварталу, є постраждалі

Наслідки авіаудару по житловому кварталу Херсона, 9 січня 2025 року. Фото: Суспільне ХерсонНаслідки авіаудару по житловому кварталу Херсона, 9 січня 2025 року. Фото: Суспільне Херсон

Сьогодні, 9 січня, російські війська завдали авіаційного удару по Херсону, скинувши дві керовані авіабомби на житловий район. Наразі відомо про шістьох постраждалих.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

«Посеред дня росіяни атакували Херсон з авіації. Щонайменше два КАБи ворог скинув на житлову забудову. Станом на цю хвилину відомо про шістьох постраждалих — двоє жінок і четверо чоловіків. У них — вибухові травми та уламкові поранення», — проінформував він.

За його словами одному з потерпілих медики надали допомогу на місці, решта — перебувають у лікарнях, де їм надають необхідну допомогу.

Наслідки авіаудару по житловому кварталу Херсона, 9 січня 2025 року. Фото: Суспільне ХерсонНаслідки авіаудару по житловому кварталу Херсона, 9 січня 2025 року. Фото: Суспільне Херсон
Наслідки авіаудару по житловому кварталу Херсона, 9 січня 2025 року. Фото: Суспільне ХерсонНаслідки авіаудару по житловому кварталу Херсона, 9 січня 2025 року. Фото: Суспільне Херсон
Наслідки авіаудару по житловому кварталу Херсона, 9 січня 2025 року. Фото: Суспільне ХерсонНаслідки авіаудару по житловому кварталу Херсона, 9 січня 2025 року. Фото: Суспільне Херсон
Наслідки авіаудару по житловому кварталу Херсона, 9 січня 2025 року. Фото: Суспільне ХерсонНаслідки авіаудару по житловому кварталу Херсона, 9 січня 2025 року. Фото: Суспільне Херсон

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 8 січня, завдали ударів по 40 населених пунктах Херсонської області, четверо людей загинули, ще 10 зазнали поранень.

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