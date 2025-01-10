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Російські дрони з початку року близько 650 разів атакували Херсонщину, — ОВА

Знак перед в'їздом у Херсон. Фото видання МостЗнак перед в'їздом у Херсон. Фото видання Мост

З початку 2025 року російські війська близько 650 разів атакували Херсонську область безпілотниками.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

— Російські окупанти не припиняють бити по Херсонщині з дронів, — наголосив він.

За словами Олександра Прокудіна, з першого дня року росіяни близько 650 разів атакував область з БпЛА. За останніми даними, через ці атаки семеро людей загинули, 55 — поранені.

Нагадаємо, головна редакторка херсонського видання «Кавун.City» Євгенія Вірлич розповіла, що у Херсоні літають російські дрони з вибухівкою, які буквально влаштовують полювання на людей на вулицях.

Вона зазначила, що по Херсону просто несамовито літають ворожі дрони. Жителі міста навіть просять розповсюджувати інформацію про це і про те, як поводитися.

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