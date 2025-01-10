Росія обстріляла 41 населений пункт Херсонщини: одна людина загинула, 16 поранені
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:24, 10 січня, 2025
-
Російські війська протягом доби 9 січня обстріляли 41 населений пункт у Херсонській області, внаслідок чого загинула одна людина, а ще 16 отримали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Згідно з його словами, у результаті обстрілів було пошкоджено шість багатоквартирних будинків, 42 приватні будинки, газопроводи, гаражі, господарські будівлі та автомобілі.
Нагадаємо, що з початку 2025 року російські війська близько 650 разів атакували Херсонську область безпілотниками. За останніми даними, через ці атаки семеро людей загинули, 55 — поранені.
Останні новини про: Війна в Україні