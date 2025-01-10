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У 2024 році в Україні відкрили майже 65 тисяч кримінальних справ про шахрайство

Наслідки імітування знищення партії зерна через обстріли на Миколаївщині. Депутата звинуватили у шахрайстві. Фото: Офіс ГенпрокурораНаслідки імітування знищення партії зерна через обстріли на Миколаївщині. Депутата звинуватили у шахрайстві. Фото: Офіс Генпрокурора

У 2024 році в Україні відкрили майже 65 тисяч кримінальних проваджень за фактами шахрайства, що на 21% менше, ніж у 2023 році. Однак цей показник все ще у 2,7 разів перевищує довоєнний рівень. До суду доходить майже кожна четверта справа. 

Про це свідчать дані Генеральної прокуратури та аналітика Опендатабот.

Протягом року спостерігалося зниження кількості таких справ у 2,4 рази. Якщо у першому кварталі місяць у середньому відкривали близько 8 тисяч проваджень, то в останньому кварталі цей показник скоротився до 3,3 тисячі.

Кількість справ щодо шахрайства. Інфографіка: ОпендатаботКількість справ щодо шахрайства. Інфографіка: Опендатабот

Розкривати подібні справи стали також краще: більше 15 тисяч справ дійшли до суду торік. Це 24% від загальної кількості відкритих справ минулоріч. Для порівняння, у 2022 і 2023 роках цей показник становив 18%.

Нагадаємо, що депутату Миколаївської місцевої ради від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа — за життя», повідомили про підозру в шахрайстві. Чиновник імітував знищення партії зерна внаслідок обстрілів.

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