Російські війська обстріляли Херсонщину: є поранені, пошкоджено понад 20 будинків

Наслідки російських атак по Херсону. Архівне фото: Херсонська МВА

Минулої доби російські війська обстріляли 37 громад та обласний центр Херсонщини. Двоє людей поранені, пошкоджено 21 приватний будинок.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 21 приватний будинок. Також окупанти понівечили газогін та приватний автомобіль. Через російську агресію 2 людини дістали поранення», — повідомив він.

За його словами, під час нічної дронової атаки над територією області знищили два «Shahed-131/136».

Нагадаємо, що 9 січня Росія обстріляла 41 населений пункт Херсонщини, через що одна людина загинула, 16 були поранені.