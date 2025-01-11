На Миколаївщині старший брат врятував молодшого з пожежі

Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі на Миколаївщині. Архівне фото: ДСНС в Миколаївській області

Сьогодні, 11 січня, на Миколаївщині сталася пожежа, під час якої 16-річний хлопець врятував свого молодшого брата. Дев’ятирічного Владислав з опіками доставили до лікарні.

Як повідомили у ДСНС в Миколаївській області, пожежа сталася в селі Іванівка Братської громади Вознесенського району. Ще до прибуття рятувальників пожежу ліквідували місцеві.

Займання виникло в одній із кімнат будинку, ймовірно через коротке замикання електромережі. Владислав намагався вибратися назовні, але впав і отримав опіки. Старший брат помітивши щільне задимлення та почувши крик молодшого, забіг до кімнати та допоміг йому вийти на свіже повітря.

Раніше На Миколаївщині рятувальники та небайдужі сусіди врятували двох дорослих і дворічного хлопчика під час пожеж у житлових будинках.