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На Миколаївщині хлопчику відірвало пальці вибухівкою, яку батько приніс додому

Днями у Новому Бузі на Миколаївщині дев'ятирічному хлопчику відірвало пальці через вибух запалу, який він знайшов коли був сам вдома.

Як повідомили у Нацполіції в Миколаївській області, на місці події вибухотехніки знайшли уламки, частини і запобіжний важіль підривача типу УЗРГМ, що здетонував.

Уламки вібухівки, яка здетонувала. Фото: Нацполіція в Миколаївській області.Уламки вібухівки, яка здетонувала. Фото: Нацполіція в Миколаївській області.
Уламки вібухівки, яка здетонувала. Фото: Нацполіція в Миколаївській області.Уламки вібухівки, яка здетонувала. Фото: Нацполіція в Миколаївській області.
Уламки вібухівки, яка здетонувала. Фото: Нацполіція в Миколаївській області.Уламки вібухівки, яка здетонувала. Фото: Нацполіція в Миколаївській області.

Батько хлопчика розповів, що запал він знайшов на околиці села та приніс додому.

«Шановні батьки! Не залишайте дітей без нагляду! Дбайте про їхню безпеку, дотримуючись правил безпечної поведінки в побуті. Навчайте дітей обережності та розповідайте про небезпеку вибухонебезпечних предметів, а також як діяти під час їхнього виявлення», — зазначили в поліції.

Поліція розпочала кримінальні провадження за фактом порушення правил зберігання вибухонебезпечних предметів. Санкції передбачають покарання до семи років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялось, що На Миколаївщині загинув 14-річний хлопчик, який підірвався на міні.

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