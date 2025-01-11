На Миколаївщині хлопчику відірвало пальці вибухівкою, яку батько приніс додому
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- Світлана Іванченко
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15:45, 11 січня, 2025
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Днями у Новому Бузі на Миколаївщині дев'ятирічному хлопчику відірвало пальці через вибух запалу, який він знайшов коли був сам вдома.
Як повідомили у Нацполіції в Миколаївській області, на місці події вибухотехніки знайшли уламки, частини і запобіжний важіль підривача типу УЗРГМ, що здетонував.
Батько хлопчика розповів, що запал він знайшов на околиці села та приніс додому.
«Шановні батьки! Не залишайте дітей без нагляду! Дбайте про їхню безпеку, дотримуючись правил безпечної поведінки в побуті. Навчайте дітей обережності та розповідайте про небезпеку вибухонебезпечних предметів, а також як діяти під час їхнього виявлення», — зазначили в поліції.
Поліція розпочала кримінальні провадження за фактом порушення правил зберігання вибухонебезпечних предметів. Санкції передбачають покарання до семи років ув’язнення. Слідчі дії тривають.
Раніше повідомлялось, що На Миколаївщині загинув 14-річний хлопчик, який підірвався на міні.
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