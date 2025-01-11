На Одещині підліток помер після ураження струмом на вантажному вагоні

Ділянка залізниці та вантажні вагони в Одеській області, де загинув підліток. Фото: Нацполція

Сьогодні, 11 січня, ввечері у Подільському районі Одеської області 12-річний хлопець заліз на вагон вантажного потяга та отримав удар струмом. Підліток помер по дорозі до лікарні.

Як повідомили у Нацполіції Одеської області, інформацію про інцидент надала чергова залізничної станції.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, щоб надати їм правову кваліфікацію.

«Вкотре наголошуємо, що залізничні станції та потяги знаходяться під високовольтними лініями, які є небезпечними не лише при торканні, а й на відстані. Закликаємо дорослих контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм основні правила безпечної поведінки», — говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині дев'ятирічному хлопчику відірвало пальці через вибух запалу, який він знайшов коли був сам вдома.