Російські війська обстріляли Херсонщину: є поранені, пошкоджено дві багатоповерхівки
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- Анна Гакман
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9:28, 12 січня, 2025
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Російські війська протягом доби 12 січня обстріляли 46 населених пунктів у Херсонській області, внаслідок чого загинула одна людина, а ще двоє отримали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Згідно з його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області.
«Зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення та приватні автомобілі», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, учора, 11 січня, російська армія з артилерії та FPV-дрона обстріляла дві громади Миколаївської області.
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