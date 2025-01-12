  • неділя

    12 січня, 2025

  • 0.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 12 січня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 0.3° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російські війська обстріляли Херсонщину: є поранені, пошкоджено дві багатоповерхівки

Наслідки авіаудару по житловому кварталу Херсона, 9 січня 2025 року. Фото: Суспільне ХерсонНаслідки авіаудару по житловому кварталу Херсона, 9 січня 2025 року. Фото: Суспільне Херсон

Російські війська протягом доби 12 січня обстріляли 46 населених пунктів у Херсонській області, внаслідок чого загинула одна людина, а ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Згідно з його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області.

«Зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення та  приватні автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора, 11 січня, російська армія з артилерії та FPV-дрона обстріляла дві громади Миколаївської області.

Останні новини про: Обстріли

Російські військові з дрона атакували двох жителів Херсонщини
Російські війська обстріляли Херсонщину: є поранені, пошкоджено понад 20 будинків
Росіяни обстріляли Миколаївщину з артилерії та FPV-дрона
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві пройшла акція проти обрізки платанів на Соборній: звернення містян передадуть міськраді та Міндовкіллю

Аліса Мелік-Адамян
новини

Комісія облради звернулася до поліції з вимогою перевірити законність дій КП «Миколаївські парки»

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Новому Бузі виставили на аукціон приміщення колишнього кінотеатру за ₴1 млн

Аліна Квітко
новини

Жоден представник влади Миколаєва не прийшов на засідання екологічної комісії облради щодо скандалу з обрізкою дерев

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Первомайському районі на Миколаївщині закрили 17 шкіл та дитсадків через відсутність дітей

Володимир Коваль

Останні новини про: Обстріли

Росіяни обстріляли Миколаївщину з артилерії та FPV-дрона
Російські війська обстріляли Херсонщину: є поранені, пошкоджено понад 20 будинків
Російські військові з дрона атакували двох жителів Херсонщини

Росіяни обстріляли Миколаївщину з артилерії та FPV-дрона

На Миколаївщині за добу сталося 4 пожежі

За два роки з постійно обстрілюваних громад Херсонщини евакуювали 49 тисяч людей