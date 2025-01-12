Російські війська обстріляли Херсонщину: є поранені, пошкоджено дві багатоповерхівки

Наслідки авіаудару по житловому кварталу Херсона, 9 січня 2025 року. Фото: Суспільне Херсон

Російські війська протягом доби 12 січня обстріляли 46 населених пунктів у Херсонській області, внаслідок чого загинула одна людина, а ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Згідно з його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області.

«Зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення та приватні автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, учора, 11 січня, російська армія з артилерії та FPV-дрона обстріляла дві громади Миколаївської області.