На Херсонщині продовжує працювати мобільний аптечний пункт: графік роботи

На Херсонщині функціонує мобільний аптечний пункт, фото: Херсонська ОВА

У Бериславському районі Херсонщини продовжує функціонувати мобільний аптечний пункт, який забезпечує мешканців віддалених громад медикаментами та іншими фармацевтичними послугами.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Розклад роботи пересувної аптеки на наступний тиждень:

13 січня:

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Садок Борозенської громади - 09:00-10:00;

Кучерське Борозенської громади - 10:30-11:30;

П’ятихатки Борозенської громади - 12:00-13:00;

Суханове Милівської громади - 13:30-14:30;

Червоний Яр Милівської громади - 15:00-16:00.

14 січня:

Трифонівка Великоолександрівської громади - 09:00-10:00;

Новогригорівське Високопільської громади - 10:30-11:30;

Нова Кам’янка Милівської громади - 12:00-13:00;

Мала Олександрівка Великоолександрівської громади - 14:00-15:00.

15 січня:

Давидів Брід Великоолександрівської громади - 08:30-09:30;

Білоусове Великоолександрівської громади - 10:00-11:00;

Новодмитрівка Великоолександрівської громади - 11:30-12:30;

Довгове Великоолександрівської громади - 13:00-14:00;

Старосілля Великоолександрівської громади - 14:30-15:30.

16 січня:

Зарічне Високопільської громади - 09:00-10:00;

Іванівка Високопільської громади - 10:30-11:30;

Миколаївка Високопільської громади - 12:00-13:00;

Новобратське Кочубеївської громади - 13:30-14:30;

Орлове Кочубеївської громади - 15:00-16:00.

17 січня:

Князівка Високопільської громади - 09:30-10:30;

Новогригорівка Милівської громади - 11:30-12:30;

Федорівка Милівської громади - 13:30-14:30.

«Маршрут може змінюватись з урахуванням безпекової ситуації в населених пунктах», – додали в пресслужбі.

Нагадаємо, російські війська протягом доби 12 січня обстріляли 46 населених пунктів у Херсонській області, внаслідок чого загинула одна людина, а ще двоє отримали поранення. Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.