Росіяни вдарили по дитячому оздоровчому центру в Сумах

Наслідки обстрілу росіянами Сумщини 12 січня, фото ДСНС

Ввечері 12 січня Росія вдарила «Шахедами» по Сумщині, через що почалися пожежі в житловому секторі та оздоровчому дитячому центрі.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

«12 січня внаслідок падіння уламків російського «Шахеда» на територію оздоровчого дитячого центру Сумської громади, сталася пожежа», — йдеться в повідомленні ОВА.

В ДСНС зазначили, що рятувальникам довелося ліквідовувати пожежі одночасно за декількома адресами.

Наслідки обстрілу росіянами Сумщини 12 січня, фото ДСНС Наслідки обстрілу росіянами Сумщини 12 січня, фото ДСНС Наслідки обстрілу росіянами Сумщини 12 січня, фото ДСНС

«Люди живі та здорові», повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар.

«Осередки горіння ліквідовано. Території по яких наносились удари обстежено», — наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, що у Вознесенську Миколаївської області через падіння уламків одного зі збитих «Шахедів» вночі 13 січня пошкоджено дах та вікна двох, й вікна трьох приватних будинків.