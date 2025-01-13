Завдав смертельних ударів ножем: на Миколаївщині чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанки

На Миколаївщині чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанки, ілюстративне фото з сайту Вечірній Київ

У Врадіївці, що на Миколаївщині, поліція розслідує вбивство 78-річної жінки. Правоохоронці встановили, що її вбив сусід — під час сварки він завдав жінці численних ножових поранень і зник із місця злочину.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що про злочин стало відомо 9 січня, коли донька пенсіонерки знайшла тіло матері в її будинку. Судмедексперти встановили, що смерть настала ще кілька тижнів тому внаслідок численних ножових поранень.

«Провівши низку оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, поліцейські за участі фахівців кримінального аналізу встановили, що до злочину причетний сусід потерпілої. У ході розслідування поліцейські з'ясували, що вдень 24 грудня зловмисник прийшов у гості до потерпілої, коли під час спільного вживання алкоголю між ними виникла сварка», – додали поліцейські.

Тепер чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, поліція Миколаєва встановлює законність діяльності комунального підприємства «Миколаївські парки» через обрізку платанів на Соборній.