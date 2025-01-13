Поліція відкрила справу на комунальне підприємство «Миколаївські парки» через обрізку дерев на Соборній
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- Даріна Мельничук
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15:52, 13 січня, 2025
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Поліція Миколаєва встановлює законність діяльності комунального підприємства «Миколаївські парки» через обрізку платанів на Соборній.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
До відділення поліції надійшло звернення від депутатки Миколаївської обласної ради про те, що директор комунального підприємства «Миколаївські парки» перешкоджав виконанню її обов’язків, як голови постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації.
«Вона стверджує, що директор комунального підприємства відмовився надавати документацію, в якій зазначені дані щодо законності передачі дерев по вулиці Соборній на баланс його підприємству, та дозвіл на проведення робіт із кронування цих дерев», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 351 Кримінального кодексу України «Перешкоджання діяльності депутата місцевої ради».
Також за фактом зловживання владою або службовим становищем слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 364 Кримінального кодексу України.
Скандальна обрізка дерев на Соборній в Миколаєві
Як відомо, в центрі Миколаєва вже третій день поспіль комунальне підприємство «Миколаївські парки» проводить обрізку платанів. Комунальники запевнили, що дерева не втратять своєї декоративної якості. Однак через це представники екоінспекції викликали поліцію для складення протоколу. Директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай заявив, що обрізка дерев між Спаською та Великою Морською є частиною планових робіт, що виконуються згідно з затвердженим графіком та рішенням виконкому. 7 січня роботи громадськості та екоінспекції вдалось призупинити роботи комунальників.
Але вранці 8 січня комунальне підприємство відновило роботи з обрізки дерев. На місце події викликали співробітників поліції. Пізніше туди прибув директор КП «Миколаївські парки». У розмові він зауважив, що поліція не може забезпечити роботу комунальників і перешкоджають їм. Крім того, Чучмай пояснив, що дерева на вулиці Соборній обрізають за зверненням місцевих жителів.
За підрахунками екологів, сума завданих збитків становить 65 тисяч гривень.
Однак миколаївські екологи щодо цієї ситуації притримуються кардинально іншої точки зору. Наприклад, екологиня Діана Крисінська каже про грубе порушення екологічних норм. Вона стверджує, що КП обрізає здорові гілки платанів, яким більше 30 років без дозволу.
9 січня під дописом «МикВісті» в соцмережах ексвіцемер Миколаєва Таміла Бугаєнко написала, що намагалася переконати працівників «Миколаївських парків» припинити обрізку платанів на Соборній, що є це знущання над деревами.
Щодо ситуації із скандальною обрізкою платанів на вулиці Соборній 9 січня зібралась екологічна комісія Миколаївської обласної ради. Проте, представники Миколаївської міської ради та комунального підприємства «Миколаївські парки» проігнорували це засідання.
Доцентка кафедри садово-паркового господарства та екології Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка Інна Тимченко вважає, формувальна обрізка, яку проводять на деревах, може призвести до їх поступової загибелі. Через це також погіршиться якість повітря, яким дихають мешканці.
У суботу, 11 січня, в Миколаєві пройшла акція протесту проти обрізки дерев на пішохідній вулиці Соборній. Присутні підписали документ-звернення до міського голови Олександра Сєнкевича та депутатського корпусу, з яким на сесії планує виступити Андрій Янтар. Звернення також планують передати і до Міністерства екології та інших відповідальних структур із проханням провести оцінку збитків, завданих довкіллю діями комунального підприємства «Миколаївські парки».
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