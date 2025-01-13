Поліція відкрила справу на комунальне підприємство «Миколаївські парки» через обрізку дерев на Соборній

Працівники «Миколаївських парків» обрізали платани по вулиці Соборній. Фото: «МикВісті»

Поліція Миколаєва встановлює законність діяльності комунального підприємства «Миколаївські парки» через обрізку платанів на Соборній.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

До відділення поліції надійшло звернення від депутатки Миколаївської обласної ради про те, що директор комунального підприємства «Миколаївські парки» перешкоджав виконанню її обов’язків, як голови постійної комісії Миколаївської обласної ради з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації.

«Вона стверджує, що директор комунального підприємства відмовився надавати документацію, в якій зазначені дані щодо законності передачі дерев по вулиці Соборній на баланс його підприємству, та дозвіл на проведення робіт із кронування цих дерев», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 351 Кримінального кодексу України «Перешкоджання діяльності депутата місцевої ради».

Також за фактом зловживання владою або службовим становищем слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 364 Кримінального кодексу України.