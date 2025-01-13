У Вознесенській громаді 12 січня уламки збитого БпЛА «Shahed 131/136» пошкодили 11 будинків.

Як повідомляє пресслужба Вознесенської міської ради, сьогодні, 13 січня, обстежили пошкоджені будинки.

«Основні ушкодження: зруйновані або пошкоджені дахи, вибиті вікна та двері, пошкоджене внутрішнє оздоблення стін і стель. Члени комісії проконсультували мешканців щодо можливостей отримання компенсації через електронну послугу «єВідновлення», – додали у пресслужбі.

У Вознесенську уламки збитого «Шахеду» пошкодили 11 будинків, фото: Вознесенська міська рада

У Вознесенську уламки збитого «Шахеду» пошкодили 11 будинків, фото: Вознесенська міська рада

У Вознесенську уламки збитого «Шахеду» пошкодили 11 будинків, фото: Вознесенська міська рада

У Вознесенську уламки збитого «Шахеду» пошкодили 11 будинків, фото: Вознесенська міська рада

У Вознесенську уламки збитого «Шахеду» пошкодили 11 будинків, фото: Вознесенська міська рада

Нагадаємо, у ніч на 13 січня протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині чотири безпілотники Shahed 131/136.