У Херсоні ексдиректорку школи підозрюють у розтраті понад ₴2,4 млн бюджетних коштів

Фото підозрюваної, пресслужба Нацполіції у Херсонській області

У Херсоні правоохоронці підозрюють ексдиректорку школи у розтраті понад 2,4 мільйонів гривень бюджетних коштів. Тепер їй загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомили у пресслужбі Національна поліції у Херсонській області.

Зазначається, що 62-річна екскерівниця школи у липні та серпні 2022 року, коли місто перебувало під окупацією, видала накази про безпідставне преміювання.

Розмір премій варіювався від двох тисяч до 150 тисяч гривень.

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Судово-економічна експертиза підтвердила, що дії екскерівниці призвели до розтрати понад 2,4 мільйона гривень із місцевого бюджету.

«Директорка розуміла, що вчиняє незаконні дії, але, використовуючи свої службові повноваження, видала наказ про виплату премій. Тоді незаконно були премійовані 44 співробітники школи у липні та 12 працівників у серпні», — говориться в повідомленні.

Слідчі кваліфікували дії фігурантки, як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Підозрюваній загрожує від 7 до 12 років тюрми з позбавлення права обіймати певні посади строком до трьох років та конфіскація майна.

Зазначається, що жінка не вперше притягується до кримінальної відповідальності. На початку квітня 2019 року слідчі скерували до суду обвинувальний акт за підозрою у корупції.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині правоохоронці повідомили про підозру директорці навчально-виховного комплексу. Фігурантку справи звинувачують у розтраті понад півмільйона гривень бюджетних коштів.