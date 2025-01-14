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В управлінні з надзвичайних ситуацій Миколаєва пояснили, чому деякі сирени звучать занадто голосно

У Миколаєві пояснили, чому деякі сирени лунають занадто голосно, фото з сайту «Слово і Діло»У Миколаєві пояснили, чому деякі сирени лунають занадто голосно, фото з сайту «Слово і Діло»

Управління з надзвичайних ситуацій Миколаєва роз'яснило, чому деякі електросирени в місті звучать занадто голосно, а інші — тихо. 

Як повідомила пресслужба управління на сторінці у Facebook, причина — у налаштуваннях сирен, які не підлягають регулюванню.

У пресслужбі зазначили, що сирени встановлені згідно з затвердженою схемою озвучення міста та області та налаштовані заводом-виробником, тому їх звук не можна змінити.

«Неодноразово до управління находять звернення жителів міста про те, що сирени звучать тихо або занадто голосно. Потужність електросирен налаштована заводом виробником і не регулюється та їх звук неможливо змінити. Саме тому ми одні сирени чуємо занадто тихо, а інші занадто голосно», — пояснили в управлінні.

Нагадаємо, за 2024 рік на Миколаївщині було оголошено 1223 повітряні тривоги. Середня тривалість тривоги склала 1 годину 11 хвилин, а найтриваліша тривога зафіксована 20 серпня — вона тривала 9 годин 53 хвилини. Крім того, найчастіше загроза ворожих ударів фіксувалася у вечірній час — між 18:00 та 00:00, піковий час тривог припадав на 22:00. 

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