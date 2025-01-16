На Полтавщині уламки безпілотників пошкодили енергетичні об'єкти
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- Альона Коханчук
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9:28, 16 січня, 2025
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Вночі, 16 січня, у Полтавській області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників пошкоджена енергетична інфраструктура.
Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
«Вночі Полтавщину атакували ворожі БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області», — йдеться у повідомленні.
Наразі без світла залишається 301 побутовий та 22 юридичних споживачі. Зазначається, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, що вчора, 15 січня, о 12:20 та 14:55 російська армія атакувала дронами FPV Куцурубську громаду.
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