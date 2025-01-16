На Полтавщині уламки безпілотників пошкодили енергетичні об'єкти

У Полтавській області пошкоджена енергетична інфраструктура/Ілюстративне фото: rbc.ua

Вночі, 16 січня, у Полтавській області внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників пошкоджена енергетична інфраструктура.

Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

«Вночі Полтавщину атакували ворожі БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області», — йдеться у повідомленні.

Наразі без світла залишається 301 побутовий та 22 юридичних споживачі. Зазначається, що фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, що вчора, 15 січня, о 12:20 та 14:55 російська армія атакувала дронами FPV Куцурубську громаду.